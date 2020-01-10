مستشار الأمن القومي الكوري يجتمع مع ترامب

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التقى بكبار مستشاري الأمن القومي لكوريا الجنوبية واليابان في واشنطن.وذكر البيت الأبيض أمس الخميس أن "ترامب" التقى لفترة وجيزة في اليوم السابق بمستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية "تشونغ إيوي يونغ" ونظيره الياباني "شيغيرو كيتامورا".وأشار "ترامب" إلى أن كوريا الجنوبية واليابان من أقوى حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وأعرب عن تقديره "للدعم والصداقة العميقة" التي تجمع بين الولايات المتحدة والبلدين.وغالبًا ما يزور "تشونغ" الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، لكن لقاءه مع "ترامب" يعد أمرًا غير عادي.ويقال إن الاجتماع لم يكن مخططًا له وجاء في الوقت الذي تتعامل فيه واشنطن مع القضية الإيرانية، حيث نفذت إيران هجمات صاروخية على قواعد عسكرية في العراق تقيم فيها القوات الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.وقد ذكر مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في تغريدة على موقع تويتر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" عقد اجتماعات "ثنائية وثلاثية" مع نظيريه الكوري والياباني.وقالت التغريدة إن المناقشات شملت إيران وكوريا الشمالية وأهمية التعاون الأمني الثلاثي.