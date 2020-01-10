البرلمان يمرر نحو 200 من التشريعات المتعلقة بحياة المواطنين

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قام البرلمان أمس الخميس بتمرير حوالي 200 تشريع في جلسة عامة قاطعها نواب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.وقد دعا الحزب المعارض إلى تأجيل الجلسة احتجاجًا على حركة الاستبدالات الأخيرة في النيابة التي شملت كبار المدعين العامين، لكن الحزب الحاكم مضى قدمًا لعقد الجلسة.وشارك الحزب الديمقراطي الحاكم وأحزاب المعارضة الصغرى في التصويت على تمرير 198 من التشريعات في غضون ساعتين و40 دقيقة، دون مشاركة الحزب المعارض الرئيسي.وتتضمن التشريعات التي طال تأخرها في البرلمان تشريعًا حول استخدام البيانات وتوسيع نطاق المستفيدين من معاش التقاعد، وتعزيز اقتصاد الهيدروجين، وقوانين لتحسين دعم الشباب والتجار الصغار والمزارعين المتضررين من حمى الخنازير الأفريقية.وانتهت الجلسة العامة بعد أن قدم رئيس البرلمان "مون هي سانغ" تنقيحًا لقانون الإجراءات الجنائية، وهو أحد تشريعات المسار السريع التي تهدف إلى نقل سلطة التحقيق من النيابة العامة إلى الشرطة.ومن المتوقع طرحه للتصويت يوم الاثنين المقبل.