سي إن إن: إيران قد تكون أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ

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ذكرت شبكة "سي إن إن" أنَّ السلطات الأمريكية تشتبه في أن حادث سقوط طائرة بوينغ 737 في إيران أول أمس الأربعاء قد يكون بسبب صواريخ إيرانية.ونقلت الشبكة أمس الخميس عن مسؤول أمريكي على دراية بالحادث قوله إن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية قد سقطت بصاروخين "أرض جو" روسية الصنع.ووفقًا للشبكة فقد شاهدت الولايات المتحدة إشارات الرادار الإيراني مصوبة نحو الطائرة قبل سقوطها.وذكر التقرير أن النظرية تعتمد على التحليل المستمر لمعلومات الأقمار الصناعية والرادارات والبيانات الإلكترونية التي يتم جمعها بصورة روتينية من قبل الجيش والاستخبارات الأمريكية.وذكرت رويترز وغيرها من وسائل الإعلام نقلًا عن رئيس الوزراء الكندي "جاستين ترودو" ورئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قولهما نقلًا عن مصادر استخباراتية أن إيران أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ.وقد قُتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 176، من بينهم 63 كنديًّا.