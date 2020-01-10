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الدولية

اليابان ترسل سفينة حربية وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط

Write: 2020-01-10 10:13:41

اليابان ترسل سفينة حربية وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط

Photo : YONHAP News

ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن اليابان سوف ترسل سفينة حربية ودوريات لحماية السفن اليابانية في الشرق الأوسط.
وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن وزير الدفاع الياباني "تارو كونو" سيأمر بإرسال قوات الدفاع عن النفس البحرية إلى المنطقة اليوم الجمعة، للمشاركة في مهمة جمع المعلومات.
وقال التقرير إن المهمة التي وافق عليها مجلس الوزراء الياباني في أواخر العام الماضي تهدف إلى المساعدة في تأمين مرور السفن التجارية اليابانية، حيث إن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال متقلبًا.
كما ذكرت "كيودو" أن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" سيزور الشرق الأوسط غدًا السبت، بعد أن اختارت الولايات المتحدة عدم القيام بمزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران.
وسوف يزور "آبيه" المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ويدعو إلى عدم التصعيد في الشرق الأوسط، وتزويد اليابان بالمعلومات اللازمة في مهمتها لجمع المعلومات.
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