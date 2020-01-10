وزير المالية ينفي تأثر الاقتصاد الكوري الجنوبي بالوضع في الشرق الأوسط

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قال وزير المالية "هونغ نام كي" اليوم الجمعة إن التقلبات في الأسواق المالية المحلية والأجنبية تظهر على ما يبدو علامات على التراجع، مع تحرك الولايات المتحدة وإيران لنزع فتيل التوتر.وفي كلمته في اجتماع للوزراء المعنيين بالاقتصاد، حذَّر "هونغ" من الإفراط في المخاوف، وقال إنه لا يوجد تأثير مباشر أو تحركات غير عادية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط.لكنه قال إن الاضطراب الأمني في المنطقة لا يزال قائمًا، وأضاف أن الحكومة ستراقب الأسواق عن كثت، وتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.وقال "هونغ" إن الحكومة تبذل جهودًا شاملة لضمان أمن المواطنين والتقليل من تأثير الأوضاع الخارجية على الاقتصاد المحلي.وأضاف أن الحكومة تعقد اجتماعات وزارية متكررة وتقوم بتشغيل فرق العمل في ستة مجالات من بينها الصادرات وأسعار النفط وظروف السوق المالية والأوضاع الأمنية للمواطنين الكوريين الجنوبيين وغيرها.