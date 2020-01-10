اجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والأمريكي يوم الأربعاء القادم

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من المقرر عقد اجتماع بين وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" ونظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الأربعاء القادم في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "كيم إين تشول" في موجز صحفي أمس الخميس إن الوزيرين الكوري والأمريكي سيبحثان الأوضاع الراهنة المتعلقة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام فيها، ومستقبلها، وسبل تنمية علاقات التعاون الشاملة والمتبادلة بين البلدين.وأضاف أن الجانبين سيتبادلان الآراء حول الأوضاع الدولية العالقة، بما فيها الوضع الحالي في الشرق الأوسط.وقال إن هذا الاجتماع سيكون العاشر من نوعه بين الوزيرين، معربا عن أمل الحكومة الكورية في أن يسهم الاجتماع في تأكيد علاقة التحالف القوية القائمة بين سيول وواشنطن وتعزيز التعاون الدولي.ومن المتوقع أن يتم في الاجتماع المرتقب تناول القضايا المتعلقة بطلب الولايات المتحدة إرسال جنود كوريين إلى مضيق هرمز.وبخصوص التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى سيول "هاري هاريس" في مقابلة مع إذاعة الكي بي إس بشأن إرسال جنود كوريين إلى مضيق هرمز، قال المتحدث إنه من المحتمل وجود اختلاف في المواقف بين سيول وواشنطن فيما يتعلق بهذا الشأن.وأضاف أن الحكومة الكورية تضع ضمن أولوياتها العليا ضمان سلامة المواطنين الكوريين والسفن الكورية.