المستشار الأمني للرئاسة يدعو واشنطن وبيونغ يانغ إلى اتخاذ موقف حكيم وواقعي

Photo : YONHAP News

قال"مون جونغ إين" المستشار الأمني الرئاسي الخاص إن الأطراف المعنية ذات الصلة بوصول المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ إلى طريق مسدود، يتوجب عليها اتخاذ موقف حكيم وواقعي، مؤكدا على ضرورة أن تظهر الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مرونة بشأن استئناف المفاوضات.وأضاف المستشار في مقال كتبه لصحيفة "كوريا تايمز" الكورية اليوم الجمعة أن عدم كسر الجمود الحالي قد يتسبب في التعرض لأزمة أكبر، مشيرا إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيواجه تحديات أخطر مما كان عليها في أعوام التسعينيات من القرن الماضي.ودعا "مون" كوريا الشمالية إلى التخلي عن موققها الرافض للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتخل واشنطن عن سياساتها العدوانية، قائلا إن على بيونغ يانغ أن تجلس إلى طاولة الحوار مع الجانب الأمريكي لبحث الموضوعات التفصيلية.وأضاف أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب وزير الخارجية "ستيفن بيغون" هما شخصان يمكن لكوريا الشمالية التشبت بهما، داعيا بيونغ يانغ إلى عدم تفويت فرصة الحوار مع واشنطن.كما دعا المستشار الأمني الرئاسي "مون" الولايات المتحدة إلى إظهار مرونة في المفاوضات مع الشمال، مشيرا إلى أن استراتيجية واشنطن الهادفة إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية قبل تقديم تعويضات لها لم تعد صالحة.وأكد من جهة أخرى على ضرورة أن تلعب حكومة سيول دورا أنشط، مشيرا إلى أن مشروعي ربط السكك الحديدية بين الكوريتين وجعل المنطقة منزوعة السلاح منطقة دولية للسلام سيسهمان في كسر حالة الجمود التي تمر بها المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.