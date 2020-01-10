كوريا تناقش مع الإمارات سبل التعاون في مجال احتياطيات النفط

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تبحث الحكومة الكورية مع الإمارات العربية المتحدة سبل التعاون في احتياطيات النفط وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الجمعة أن رئيس مكتب الطاقة والموارد بالوزارة "تشو يونغ جون" سيحضر الدورة العاشرة لاجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي ستعقد خلال الفترة من يوم الحادي عشر وحتى الثالث عشر من يناير الجاري في أبوظبي، وحفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تبدأ فعالياته غدا السبت.وفي أثناء إقامته هناك سيلتقي المسؤول الكوري "تشو" مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية ورجال الأعمال الإماراتيين، ويناقش معهم آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون في احتياطيات النفط.كما سيعقد "تشو" محادثات مع مسؤولي الشركات الكورية للطاقة العاملة في الإمارات ويبحث معهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة أي تطورات مفاجئة قد تحدث في المنطقة.ووسط التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، تراقب الحكومة الكورية والهيئات ذات الصلة عن كثب التغيرات الطارئة في العرض والطلب على النفط وأسعاره وحالة سير عمليات ناقلات النفط.والجدير بالذكر أن حكومة سيول قد عززت استعدادها للإفراج الفوري عن النفط المحجوز في حالة تعطل العرض والطلب.