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الثقافية

تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية دي إن إيه لفرقة بي تي إس 900 مليون

Write: 2020-01-10 15:25:50Update: 2020-01-10 15:29:16

تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية دي إن إيه لفرقة بي تي إس 900 مليون

Photo : YONHAP News

قالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "دي إين إيه" لفرقة "بي تي إس" تجاوز 900 مليون مرة على اليوتيوب في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.
وكانت هذه الأغنية التي تم الكشف عنها في شهر سبتمبر من عام 2017، قد تم إدراجها ضمن قائمة "بيلبورد هوت 100" كأول أغنية لفرقة "بي تي إس"، وبقيت في القائمة لأربعة أسابيع متتالية.
وفي شهر فبراير من عام 2018، حصلت الأغنية على شهادة ذهبية من الاتحاد الأمريكي لصناعة الأسطوانات بعد أن تم تحميلها والاستماع إليها في حوالي 500 ألف نسخة من الألبومات.
وبهذا ، أصبح لدى فرقة "بي تي إس" أربع فيديوهات موسيقية تجاوز عدد مرات مشاهدة كل منها 600 مليون مرة.
ومن المقرر أن تصدر الفرقة ألبومها الكامل الرابع بعنوان "خريطة الروح : 7" يوم الحادي والعشرين من شهر فبراير القادم.
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