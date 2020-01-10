3.25 مليون من المسنين يستفيدون من المعاش الأساسي بدءا من يناير

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من المقرر أن يتم زيادة عدد المسنين الذين يحصلون على معاش أساسي شهري يبلغ 300 ألف وون، ليصل إلى 3.25 مليون بدءا من شهر يناير الجاري، وذلك بناء على القانون المعدل الخاص بالمعاش الأساسي الذي مرره البرلمان أمس الخميس.وبهذا الإجراء سيستفيد مليون و625 ألف من المسنين من زيادة مبلغ المعاش الأساسي من 250 ألف وون إلى 300 ألف وون شهريا اعتبارا من هذا الشهر.وتخطط الحكومة لتوسيع نطاق المسنين الذين يستفيدون من زيادة المعاش الأساسي، ليشمل 70% من المسنين الفقراء.وبموجب القانون المعدل، ستقوم الحكومة بزيادة عدد المعاقين الفقراء الذين يتمتعون بزيادة في مبلغ المعاش، حيث سيتم إضافة 16 ألفا من المعاقين، ليحصلوا على 300 ألف وون شهريا من المعاش بدءا من هذا العام.كما تخطط الحكومة لدفع 300 ألف وون شهريا من المعاش لجميع المعاقين الفقراء اعتبارا من العام القادم.