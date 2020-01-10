عدد الرحلات الجوية من وإلى مطار جيجو الدولي يسجل رقما قياسيا العام الماضي

بلغ عدد الرحلات الجوية من وإلى مطار جيجو الدولي رقما قياسيا العام الماضي.وطبقا لما ذكره مكتب جيجو الفرعي لمؤسسة المطارات الكورية، بلغ عدد الرحلات الجوية من وإلى مطار جيجو 175 ألفا و366 رحلة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بعام 2016، مسجلة بذلك أعلى رقم على الإطلاق.وأضاف المصدر ذاته أن متوسط عدد الرحلات الجوية اليومية من وإلى الجزيرة، وصل إلى 480 رحلة.وبلغ عدد الرحلات الجوية في الساعة 30 رحلة العام الماضي، بزيادة مقدارها 1.2 رحلة مقارنة بالعام الأسبق، حيث جرى هبوط الطائرات وإقلاعها كل دقيقتين.أما إجمالي عدد المسافرين عبر مطار جيجو الدولي فقد وصل إلى 31 مليونا و310 آلاف مسافر العام الماضي، بعد أن كان في حدود 29 مليونا و707 آلاف عام 2016، و29 مليونا و604 آلاف عام 2017، و29 مليونا و455 ألفا عام 2018.ويرجع السبب في زيادة الرحلات الجوية من وإلى مطار جيجو إلى انخفاض الطلب على الرحلات الجوية من كوريا إلى اليابان نتيجة للتوتر في العلاقات بين سيول وطوكيو الناجم عن القيود اليابانية على كوريا الجنوبية، وزيادة عدد السياح الصينيين إلى جزيرة جيجو.