وزيرة الخارجية الكورية تزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع بومبيو

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تتوجه وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إلى الولايات المتحدة بعد ظهر اليوم الاثنين، من أجل إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".وسوف يجتمع الوزيران يوم الغد الثلاثاء في مدينة "سان فرانسيسكو" لمناقشة التعاون في القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية، والأوضاع في الشرق الأوسط وسط التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران.وهناك تكهنات بأن "بومبيو" قد يكرر دعوات الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية لنشر قوات للمشاركة في الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في مضيق "هرمز".وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتوجه أيضا وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي" إلى "سان فرانسيسكو" لإجراء محادثات ثلاثية أو ثنائية محتملة مع "كانغ" و"بومبيو".