أنشطة غير عادية في مفاعل يونغ بيون النووي الكوري الشمالي

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قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" المتخصص في مراقبة كوريا الشمالية، ويقع مقره في الولايات المتحدة، إن عددًا من الأنشطة غير العادية يبدو أنها قد حدثت خلال السنوات القليلة الماضية حول مفاعل تم التخلي عنه سابقًا في موقع "يونغ بيون" للأبحاث العلمية النووية.وقدم الموقع هذا التقييم في تقريره الذي نشره يوم الجمعة نقلاً عن صور بالأقمار الصناعية التجارية، حيث أشار إلى أنه تم رصد حفرة بقياس 8 × 6 أمتار كانت تظهر على سطح مبنى المفاعل في وقت ما بين فبراير ويونيو من عام 2018، كما تم إنشاء هيكل دائري آخر يبدو أنه خزان للمياه، بجوار مبنى إداري صغير في ديسمبر من نفس العام.وأضاف التقرير أن من بين النشاطات الأخرى التي تم رصدها إنشاء خندق جديد في شهر أكتوبر من عام 2019 بالقرب من مبنى المفاعل، وتدمير مبنى مجاور كان قد بُني في عام 2015، والذي كان من المتوقع استخدامه للإدارة، وذلك في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر 2019.وأكد التقرير أن النشاط في موقع "يونغ بيون" خارج النطاق العادي، وأشار أيضا إلى الجهود التي بذلتها كوريا الشمالية في عام 2005 لخلق انطباع خاطئ بأنها تعمل على إعادة بناء ذلك المفاعل.