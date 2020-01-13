إطلاق حزب ليبرالي جديد قبل انتخابات أبريل

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أطلقت مجموعة منشقة من حزب "الديمقراطية والسلام" المعارض الصغير، حزبًا ليبراليًا جديدًا يوم أمس الأحد، قبيل الانتخابات العامة التي ستجرى في شهر أبريل القادم.وأعلن النائب البرلماني "تشيه كيونغ هوان" وسبعة نواب آخرين، رسميًا عن إطلاق الحزب المسمى مؤقتًا بـ"الحزب البديل الجديد"، في احتفال أقيم في مقر البرلمان حضره مسؤولو الحزب ومؤيدوه.وقال "تشيه"، القائد الأول المنتخب للحزب، في خطاب قبول المنصب، إنه سيسعى لتشكيل تكتل ليبرالي إصلاحي واسع للفوز في انتخابات أبريل. وحث "تشيه" نواب البرلمان من حزب "الإصلاح المستقبلي" وحزب "الشعب الديمقراطي"، وكذلك النواب المستقلين، على توحيد صفوفهم في تلك الانتخابات.وتعهد "تشيه" بأن يتعاون حزبه الجديد مع إدارة الرئيس "مون جيه إين"، لكنه سوف يقدم انتقادات لها إذا لزم الأمر كما سيقدم البدائل الخاصة به.