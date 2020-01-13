توقعات بتصويت برلماني على مشروعات قوانين إصلاح النيابة اليوم

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من المتوقع أن يعقد البرلمان الكوري الجنوبي جلسة عامة اليوم الاثنين من أجل التصويت على مشروعات قوانين المسار السريع، التي تهدف إلى نقل سلطات التحقيق الرئيسية من النيابة العامة إلى الشرطة. ومن المرجح أن يسعى الحزب الديمقراطي الحاكم إلى الحصول على موافقة البرلمان على ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بإدارة رياض الأطفال، بالإضافة إلى اقتراح بتعيين رئيس وزراء جديد.ويذكر أنه يمكن طرح التعديل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو أحد مشروعين ضمن المسار السريع يهدفان إلى إعادة ترتيب سلطات التحقيق بين النيابة والشرطة، فور إفتتاح البرلمان جلسته العامة اليوم.ويخطط حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي لعقد اجتماع لأعضاء الحزب من أجل اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم تعطيل مشروعات القوانين المتعلقة بإصلاح النيابة العامة وإدارة رياض الأطفال.وكان رئيس البرلمان "مون هيه سانغ" قد دعا قبل انعقاد الجلسة العامة، إلى عقد اجتماع لقادة التكتلات البرلمانية من الأحزاب الثلاثة الرئيسية، صباح اليوم الاثنين، في محاولة لمساعدة الأطراف المختلفة على التوصل إلى حل وسط والتوصل إلى اتفاق.