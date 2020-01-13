الناطقة باسم الرئاسة تشارك في انتخابات أبريل

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كشف مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي الحاكم في تصريحات أدلى بها لوكالة "يونهاب" للأنباء، أمس الأحد، عن أن المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" تميل نحو الترشح في الانتخابات العامة التي ستعقد في شهر أبريل القادم.وقال المصدر إنه يبدو أن "كو" قد قررت المشاركة، ولكن لم يتم بعد تحديد أي دائرة انتخابية سوف تترشح فيها.وأضاف أن "كو" سوف تستقيل من منصبها الحالي على الأرجح قبل يوم الخميس، وهو الموعد النهائي الذي يجب على المسؤولين العموميين تقديم استقالتهم قبله إذا كانوا يريدون الترشح في الانتخابات المقرر لها يوم 15 أبريل.وهناك تكهنات بأن المكتب الرئاسي سوف يصدر إعلانًا متعلقًا بتغيير موظفيه يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تساعد "كو" الرئيس "مون جيه إين" في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده بمناسبة العام الجديد، المقرر عقده غدا الثلاثاء.