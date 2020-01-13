تصاعد التوتر بين المكتب الرئاسي والنيابة العامة

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اشتبك المكتب الرئاسي والنيابة العامة مرة أخرى بشأن محاولة النيابة إجراء تحقيقات مع الرئاسة ضمن التحقيقات في التدخل المزعوم بواسطة مسؤولين في المكتب الرئاسي في الانتخابات.وأرسل مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية فريقًا من المحققين إلى المكتب الرئاسي يوم الجمعة مع أمر بتفتيش المكتب حول الوحدة التي تتعامل مع السياسات المتعلقة بدعم حكومات المقاطعات. لكن المكتب الرئاسي رفض التعاون مع المحققين وبالتالي لم يتمكنوا من تنفيذ الأمر.وقال مسؤول رئاسي للصحفيين يوم أمس الأحد إن المكتب الرئاسي لا يمكن أن يتعاون مع عملية التفتيش "غير القانونية" ، مشيرا إلى أن النيابة لم تحدد الوثائق والمواد التي تهدف إلى فحصها. وقال المسؤول أيضًا إن المدعين العامين أصدروا بعد ساعات قائمة تعسفية بالمواد التي ستخضع للتفتيش والمصادرة ولكن لم تتم الموافقة عليها حسب الأصول من خلال مراجعة المحكمة.ومن جانبها قالت النيابة العامة إن جهود التفتيش التي تمت يوم الجمعة كانت "قانونية"، وأضاف أن إدارة "بارك كون هيه" السابقة قد تعاونت في عملية تفتيش مماثلة. وفي خضم التوتر المتزايد بين الجانبين، قال الادعاء إنه سيحاول مداهمة المكتب الرئاسي مرة أخرى اليوم الاثنين.