وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة تشارك في منتدى الاقتصاد العالمي

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من المقرر أن تشارك وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة الكورية "بارك يونغ سون" في المؤتمر السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي الذي سيقام خلال الفترة من يوم الحادي والعشرين وحتى الثالث والعشرين من يناير الجاري في دافوس بسويسرا بصفتها عضوة في المجلس التنفيذي للإنتاج المتقدم.ويتكون المجلس التنفيذي للإنتاج المتقدم من حوالي 20 عضوا من كبار مسؤولي الحكومات والشركات العالمية في مجالات الإنتاج الابتكاري، حيث تمتد فترة مهام أعضاء المجلس لنهاية هذا العام.وفي أثناء مشاركة الوزيرة الكورية في منتدى دافوس ستحضر اجتماعا خاصا ب"الإنتاج الابتكاري من خلال تقاسم البيانات" سيعقد يوم الحادي والعشرين من يناير، حيث ستقدم شرحا عن مركز بيانات الإنتاج التابع للوزارة الكورية.كما ستحضر اجتماعا للمجلس التنفيذي للإنتاج المتقدم سيتم فيه تناول القضايا المتعلقة بالمشروعات التي سينفذها المجلس، بما فيها مشروعات إنشاء مصانع ذكية.وستجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين، بما فيهم رئيس منتدى دافوس للاقتصاد العالمي، ووزير الاقتصاد الألماني، وسكرتير عام مركز التجارة العالمية، ونائب رئيس شركة أمازون لخدمات الإنترنت، وتبحث معهم سبل استخدام التقنيات الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة.وسيشارك في منتدى دافوس الذي يحتفل بعيده الخمسين حوالى 70 من رؤساء دول العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" و300 من وزراء الاقتصاد، بالإضافة إلى 1500 من رجال الأعمال.