ترامب يهنئ كيم جونغ أون بعيد ميلاده

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قال رئيس مكتب الأمن القومي الرئاسي "تشونغ أوي يونغ" إن كوريا الجنوبية قد قامت بنقل تهنئة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بعيد ميلاده إلى بيونغ يانغ.جاء ذلك قي تصريح أدلى به "تشونغ" للصحفيين فور وصوله إلى مطار إنتشون الدولي يوم الجمعة الماضي بعد زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماع أمني ثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو.وتأتي هذه التهنئة في الوقت الذي يتزايد فيه احتمال أن تشن كوريا الشمالية استفزازات جديدة بمناسبة عيد ميلاد "كيم جونغ أون" المصادف ليوم الثامن من يناير الجاري أو بمناسبة عيد ميلاد والده الزعيم الأسبق "كيم جونغ إيل" المصادف ليوم السادس عشر من شهر فبراير القادم.وكان الزعيم "كيم" قد قام بتوجيه رسالة شخصية للرئيس "ترامب" في شهر يونيو من العام الماضي، تضمنت تهنئته للرئيس الأمريكي بعيد ميلاده.ويبدو أن السبب في طلب الرئيس "ترامب" من الرئيس الكوري "مون جيه إين" بنقل تهنئته للزعيم "كيم" يعود إلى عدم استجابة بيونغ يانغ لاقتراح تقدمت به واشنطن لاستئناف المحادثات.