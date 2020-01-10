مجموعة سياحية مدرسية ضخمة من الصين تزور كوريا الجنوبية

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قالت المؤسسة الوطنية لتنمية السياحة اليوم الاثنين إن مجموعات سياحية صينية تتكون من 3500 من طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة ستقوم بزيارة لكوريا الجنوبية ضمن رحلاتها المدرسية.وقد تم جذب هذه المجموعات بالتعاون بين مكتب شنغهاي الفرعي للمؤسسة الوطنية لتنمية السياحة ومركز تشانغ سو الصيني للتبادل الثقافي والسياحي، حيث سيتم تنفيذ الزيارة على سبعة مراحل من الآن وحتى أوائل شهر فبراير المقبل.وفي أثناء إقامة كل مجموعة تستغرق خمسة أيام في كوريا الجنوبية، ستقوم بزيارة لمدارس ابتدائية ومتوسطة للتواصل على الطلبة الكوريين، كما سيشاركون في مختلف البرامج الثقافية والرياضية، بما في ذلك زيارة للمتحف المركزي الوطني وتلقي تدريبات على التزلج على الثلج.وكانت مجموعة تتكون من 5 آلاف موظف في شركة "إي يونغ تانغ" الصينية للأغذية الصحية قد قامت بزيارة لكوريا الجنوبية في أوائل يناير الجاري لعقد ورشة عمل في مدينة سونغ دو الكورية.وخلال إقامتهم في كوريا، قاموا بجولات في المعالم السياحية في العاصمة سيول ومدينة إنتشون.وكانت هذه المجموعة تعد الأكبر من نوعها منذ أن قامت بكين بحظر سياحة جماعية إلى كوريا الجنوبية عام 2017 احتجاجا على نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد".وقد تراجع عدد السياح الصينيين لكوريا الجنوبية من 8 ملايين عام 2016 إلى 4 ملايين و160 ألفا عام 2017، ثم زاد هذا العدد في العام الماضي ليصل إلى 6 ملايين.