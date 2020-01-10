رصد الجسم المضاد المصاب بمرض الحمى القلاعية في مناطق مختلفة من البلاد

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تم مؤخرا رصد الجسم المضاد المصاب بمرض الحمى القلاعية في مقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون.وعادة ما يتم رصد الجسم المضاد المصاب بالمرض بعد 10 أيام من الإصابة بفيروس مرض الحمى القلاعية.ويعني هذا الرصد أن الماشية قد تعرضت لفيروس الحمى القلاعية، وأن فيروس الحمى القلاعية كان نشطا في تلك المناطق.والجدير بالذكر أن الجسم المضاد المصاب بمرض الحمى القلاعية قد تم رصده لأول مرة في مزرع للخنازير في إقليم دونغ دو تشون بمقاطعة كيونغ كي في أواخر العام الماضي، ثم حدث ذلك واحدا تلو الآخر في 5 مرازع للأبقار في منطقة كانغ هوا.ومع تزايد خطر انتشار مرض الحمى القلاعية في البلاد، بدأت وزارة الزراعة والأغذية في اتخاذ إجراءات استباقية لمنع انتشاره، حيث ستقوم بتلقيح 39 ألف رأس من الأبقار والماعز المرباة في المزارع في منطقة كانغ هوا ومدينة كيمبو القريبة منها حتى يوم الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري، وتطهير المزارع والطرق القريبة من تلك المناطق.