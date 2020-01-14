البرلمان يوافق على تعيين تشونغ سيه كيون رئيسا للوزراء

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وافق البرلمان الكوري على تعيين "تشونغ سيه كيون" رئيسا للوزراء في اقتراع سري شارك فيه 279 نائبا في البرلمان المكون من 300 عضو، مساء أمس الاثنين، حيث صوت 164 لصالح اختيار "تشونغ" ورفضه 109، وامتنع عضو واحد عن التصويت، بينما كانت أربعة أصوات أخرى باطلة.وقد دخل حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، الذي يشغل حاليًا ما مجموعه 108 من مقاعد البرلمان، في الاقتراع من خلال برنامج حزبي لمعارضة الاقتراح، لكن عدد أعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم وأحزاب المعارضة الثانوية كان أكبر من عدد المعارضين.وبذلك سيكون "تشونغ" ثاني رئيس للوزراء في ظل إدارة الرئيس "مون جيه إين"، في أعقاب "لي ناك يون" الذي تنحى عن منصبه من أجل الترشح في الانتخابات العامة القادمة، بعد أن قضى حوالي 32 شهرًا في منصبه. كما أصبح "تشونغ"، الذي ظل نائبا في البرلمان لست دورات، أول رئيس سابق للبرلمان في كوريا يتولى رئاسة الوزراء. ومن المقرر أن يقدم الرئيس "مون" خطاب التعيين الرسمي لـ"تشونغ" اليوم الثلاثاء.ومباشرة بعد الموافقة على المرشح لمنصب رئيس الوزراء، أقر البرلمان أيضا، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، خمسة مشروعات قوانين مثيرة للجدل، بما في ذلك مشروعا قانون على المسار السريع يهدفان إلى نقل سلطات التحقيق الرئيسية من النيابة العامة إلى الشرطة، وثلاثة مشروعات قوانين بشأن إدارة رياض الأطفال.