الحزب المعارض يشدد على الوحدة غير المشروطة للكتلة المحافظة

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دعا عضو بارز في حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي إلى الوحدة القوية بين الأحزاب المحافظة قبل الانتخابات العامة التي ستعقد يوم 15 أبريل القادم.وفي بيان أصدره أمس الاثنين، قال النائب "كيم مو سونغ" إن الانتخابات المقبلة ستقدم إما انتصارا أو هزيمة للمحافظين. وقال إن السبيل الوحيد لتحقيق الانتصار هو "الاندماج غير المشروط" و"التكامل الكبير" بين أعضاء الكتلة المحافظة.واعترف "كيم"، وهو عضو في البرلمان لمدة ست دورات، كما عمل سابقًا كرئيس للحزب المعارض، بأن كل سياسي محافظ في البلاد مسؤول عن الفشل في منع الفساد الذي حدث في عهد الرئيسة السابقة "بارك كون هيه". ومع ذلك، قال "كيم" إن الوقت الآن ليس هو الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام إلى بعضنا البعض والحديث عن الانقسام، لكنه الوقت المناسب للاندماج والفوز في الانتخابات.وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إطلاق مناقشات رسمية لتوحيد القوى بين حزب "كوريا الحرة" و"الحزب المحافظ الجديد".