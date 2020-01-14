حزب كوريا الحرة ينتقد هيئة مراقبة الانتخابات

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انتقد حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي هيئة مراقبة الانتخابات لرفضها إنشاء أحزاب جديدة تحمل أسماء مشابهة للأحزاب القائمة.وصرح "وان يونغ صوب" نائب رئيس فرقة العمل التابعة للحزب في هذا الشأن، لوكالة "يونهاب" للأنباء، أمس الاثنين، بأن قرار لجنة الانتخابات الوطنية هو "عمل من أعمال العنف من قبل الحكومة اليسارية والدكتاتورية"، و"حملة ضد المعارضة". وقال إن حزبه يعتزم النظر في الدوافع وراء قرار اللجنة الوطنية للانتخابات قبل إصدار رد رسمي.وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت هذا القرار في وقت سابق من يوم أمس، حيث أكدت على ضرورة تسمية الأحزاب الجديدة بطريقة تميزها بوضوح عن الأحزاب القائمة.ويمثل هذا القرار ضربة لخطة الحزب المحافظ لإنشاء "حزب فضائي" كان ينوي أن يطلق عليه اسم "حزب كوريا الحرة النسبي"، في محاولة للاستفادة من المراجعات الانتخابية الأخيرة التي تركز على اعتماد التمثيل النسبي المختلط قبل الانتخابات العامة في 15 أبريل.ويسمح القانون المعدل للأحزاب الصغيرة بالفوز بمقاعد إضافية في حالة حصولها على عدد أكبر من الأصوات من الأحزاب مقارنة بالانتصارات الفردية لمرشحيها.