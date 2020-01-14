وزيرة الخارجية الكورية تجري محادثات مع نظيرها الأمريكي

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وصلت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إلى الولايات المتحدة، أمس الاثنين، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" حول كيفية تعامل البلديْن الحليفين مع التوترات في الشرق الأوسط، والقضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.ووصلت "كانغ" إلى مطار "سان فرانسيسكو" الدولي قبل يوم من لقائها مع "بومبيو"، وغادرت المطار دون التحدث إلى الصحفيين.ومن المتوقع أن يناقش الوزيران مشاركة كوريا الجنوبية المحتملة فى الحملة التي تقودها الولايات المتحدة فى مضيق "هرمز" بالقرب من إيران.وقبل مغادرتها كوريا الجنوبية، أخبرت "كانغ" المراسلين بأن سيول تواصل فحص هذا الأمر، وأن مناقشاتها مع "بومبيو" ستتم دراستها بواسطة الحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن نشر قوات في المضيق.ومن المقرر أيضا أن يجري وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي" محادثات مع "بومبيو" في سان فرانسيسكو.