استمرار الخلافات بين سيول وواشنطن حول تقاسم تكاليف الدفاع

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صرح كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين فى محادثات تقاسم التكاليف الدفاعية مع الولايات المتحدة، أمس الاثنين، بأن الجانبين مازال بينهما خلافات وأنهما يعملان على التوصل إلى حلول مبتكرة.وجاءت تصريحات "جونغ أون بو" للصحفيين عند وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي في الولايات المتحدة قبيل انعقاد الجولة السادسة من المحادثات في واشنطن، لتحديد حجم مساهمة سيول في تكلفة نشر القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وقال "جونغ" إن الجانبين بصدد تضييق الخلافات بشأن مختلف القضايا، لكنهما يظلان مختلفين حول كيفية التوصل إلى اتفاق شامل. وأضاف كبير المفاوضين الكوريين أن الجانبين يبذلان جهودًا كبيرة للتوصل إلى بدائل مبتكرة، موضحا أنهما يجريان مناقشات في إطار اتفاقية التدابير الخاصة.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تعتقد أنها يجب أن تتلقى تقييماً عادلاً للمساهمات التي تقدمها إلى التحالف مع الولايات المتحدة، متعهداً بضمان أن تسفر المفاوضات عن نتيجة مقبولة للجانبين.