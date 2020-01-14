واشنطن تبقي على كوريا في قائمة المراقبة للدول التي تتلاعب بعملاتها

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قالت الولايات المتحدة إنها قررت الاحتفاظ باسم كوريا الجنوبية في قائمة مراقبة الدول التي تتلاعب بعملاتها المحلية.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن هذا القرار في تقريرها نصف السنوي إلى الكونغرس. وتشمل القائمة أيضا كلا من: الصين واليابان وألمانيا وإيرلندا وسنغافوره وماليزيا وفيتنام. وكانت الصين قد أدرجت من قبل كمتلاعبة في العملة، لكن الولايات المتحدة عدلت هذا التوصيف قبل يومين من قيام الرئيس "دونالد ترامب" بتوقيع اتفاقية المرحلة الأولى التجارية مع الصين.وكانت كوريا الجنوبية تأمل في إزالتها من قائمة المراقبة الأمريكية بعد أن أشارت وزارة الخزانة في تقريرها السابق إلى أنه يمكن شطب الدولة إذا استمرت في تلبية معيار واحد فقط من المعايير الثلاثة الخاصة بالتلاعب بالعملات في فترة الستة أشهر التالية.وتشمل هذه المعايير الثلاثة وجود فائض تجاري ثنائي لا يقل عن 20 مليار دولار، ووجود فائض في الحساب الجاري لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أما الشرط الأخير فهو ما يسمى "بالتدخل المستمر من جانب واحد" حيث يبلغ صافي المشتريات من العملات الأجنبية ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار عام.