المبعوث النووي الكوري يجري محادثات مع نظيره الأمريكي

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من المقرر أن يقوم "لي دو هون" كبير المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية، بزيارة إلى الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي "ستيفين بيغون" حول القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الثلاثاء إن "لي" سيزور واشنطن بدءا من يوم الغد الأربعاء وحتى يوم السبت القادم، للالتقاء بنائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون"، الذي يشغل أيضًا منصب الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية.ويأتي هذا الاجتماع المزمع وسط توترات متصاعدة بعد أن هدد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" باتخاذ إجراء "صادم"، والكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب، احتجاجًا على الجمود في محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن يقيّم "لي" و"بيغون" التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، كما سيناقشان التعاون حول سبل تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وخلال زيارته للولايات المتحدة، سيلتقي "لي" أيضا بمسؤولين آخرين في إدارة "دونالد ترامب"، كما سيحضر حفل تعيين "بيغون" في منصب نائب وزير الخارجية، يوم الجمعة.