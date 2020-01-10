ترامب يبعث برسالة تهنئة بمناسبة يوم الكوريين المقيمين في الولايات المتحدة

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بعث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الاثنين برسالة تهنئة بمناسبة يوم الكوريين المقيمين في الولايات المتحدة.ووفقا للقنصلية العامة الكورية الجنوبية في لوس أنجلوس، قال "ترامب" في رسالته إنه يبعث بأحر تحياته إلى أولئك الذين تجمعوا في مبنى مكتب ريبرن هاوس بمجلس النواب الأمريكي في واشنطن للاحتفال بيوم الكوريين المقيمين في الولايات المتحدة.وأضاف أن مساهمات الكوريين المقيمين في الولايات المتحدة قد مكنت البلاد من تحقيق ثراء باستمرار، قائلا إنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي والقصة الأمريكية العظيمة.وأكد أن أولئك الكوريين قد ساهموا مساهمة كبيرة في تعزيز الاقتصاد والدفاع والخدمات العامة في الولايات المتحدة.وقال "ترامب" إن فعاليات هذا الحدث تمثل فرصة للاعتراف بنفوذ الكوريين المقيمين في الولايات المتحدة مع التأكيد مجددا على الالتزام بتقوية الصداقة والود والتفاهم والاحترام بشكل أكثر بين واشنطن وسيول.والجدير بالذكر أن الكونغرس الأمريكي قد أصدر عام 2005 قرارا بالاحتفال بيوم الكوريين المقيمين في الولايات المتحدة لتكريم الدفعة الأولى من المهاجرين الكوريين إلى جزيرة هاواي الأمريكية يوم الثالث عشر من عام 1903.