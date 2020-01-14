مون يعرب عن أمله في إشراك كوريا الشمالية في الحوار

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أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن أمله في إحراز تقدم في جهود إشراك كوريا الشمالية في الحوار.وفي مؤتمره الصحفي للعام الجديد الذي عُقِد في المكتب الرئاسي اليوم الثلاثاء، قال "مون" إن المرحلة الحالية للمحادثات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لا تبعث على التفاؤل. لكنه قال إن ذلك لا يدفعنا إلى التشاؤم أيضًا الآن.وفي إشارة إلى رسالة التهنئة التي أرسلها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مؤخرًا بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، أشار "مون" إلى العلاقات الودية بين "ترامب" و"كيم"، وقال إن باب الحوار بين الاثنين ما زال مفتوحًا.وقال إن الكوريتين تواجهان الآن بعض الصعوبة في المشاركة المتبادلة، لكنه شدَّد على استمرار الجهود لإحراز تقدم في المحادثات الثنائية.