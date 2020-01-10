سلامة الكوريين الجنوبيين هي الأولوية القصوى في مسألة إرسال القوات إلى مضيق هرمز

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن الحكومة تضع على رأس أولوياتها سلامة الكوريين الجنوبيين في الشرق الأوسط، في اتخاذها لقرار نشر قوات كورية في مضيق هرمز من عدمه.وخلال المؤتمر الصحفي المتلفز بمناسبة العام الجديد اليوم الثلاثاء، كشف "مون" عن آرائه حول كيفية استجابة سيول لدعوة واشنطن لحلفائها بالانضمام إلى الحملة التي تقودها الولايات المتحدة في طريق الشحن البحري في المضيق القريب من إيران.وقال "مون" إن أهم ما ستضعه الحكومة في الاعتبار هو سلامة مواطني كوريا الجنوبية والشركات الكورية في الشرق الأوسط.لكن الرئيس أشار أيضًا إلى الطبيعة المعقدة لهذه القضية، قائلًا إن توريد ونقل النفط يستحقان أيضًا اهتمام سيول، وكذلك علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة وإيران.وقال إن الحكومة سوف تضع جميع تلك القضايا في الاعتبار، وستحاول التوصل إلى تدبير واقعي لمعالجة الأمر.