محادثات بين وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية واليابان

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أجرى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان محادثات في الولايات المتحدة يوم أمس الثلاثاء.وعقدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" محادثات مع وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي" في "سان فرانسيسكو"، عقب الاجتماع الثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".وجاءت المحادثات الثنائية بعد حوالي ثلاثة أسابيع من اجتماع سابق عُقد قبل القمة بين كوريا الجنوبية واليابان في مدينة "تشينغ دو" الصينية.وخلال الاجتماع تبادلت "كانغ" مع "موتيغي" الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قيود التصدير اليابانية ضد كوريا الجنوبية، وقضية العمل القسري في أثناء الحرب.وكانت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" قد بثت تقريرا أول من أمس الاثنين قالت فيه إن "موتيغي" سوف يكرر خلال اجتماعه مع "كانغ" دعوات طوكيو إلى سيول لتقديم حلول تتعلق بقضية العمل القسري.وجاء هذا الاجتماع وسط تخفيف التوتر بين البلدين في أعقاب قرار كوريا الجنوبية بعدم إلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان في شهر نوفمبر الماضي.