الولايات المتحدة تشدد على الاستجابة الموحدة إزاء كوريا الشمالية

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شددت الولايات المتحدة على ضرورة تقديم "رد موحد" إلى كوريا الشمالية، بعد أن دعا رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" إلى توسيع التعاون والتبادلات بين الكوريتين.وكان "مون" قد قال في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة العام الجديد، أمس الثلاثاء، إن الكوريتين يمكنهما متابعة أنشطة التعاون التي لا تخضع للعقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية.وعندما سئل عن تصريحات "مون" التي تشير إلى أن الجولات الفردية إلى كوريا الشمالية لا تخضع لعقوبات الأمم المتحدة، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية تنسقان عن كثب جهودهما المتعلقة بكوريا الشمالية وأنهما "ملتزمتان بتوحيد ردهما" على النظام الحاكم في بيونغ يانغ.ولم يقل المسؤول الأمريكي ما إذا كانت الجولات الفردية إلى كوريا الشمالية تندرج تحت نطاق العقوبات الدولية أم لا، لكنه شدد على أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بفرض عقوبات على كوريا الشمالية.