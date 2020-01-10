بومبيو يؤكد أن الولايات المتحدة لا تشكل خطرا أمنيا على كوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة لا تشكل خطرا أمنيا على كوريا الشمالية، وأعرب عن أمله في أن يقوم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" باتخاذ "القرار الصحيح".وجاءت تصريحات "بومبيو" في تصريحات أدلى بها أول من أمس في مدينة "سان فرانسيسكو"، حيث قال إن الولايات المتحدة لا تزال على اتصال مع كوريا الشمالية لإقناعها بأنه من مصلحتها الوفاء بالالتزامات التي قطعها الزعيم الكوري الشمالي "كيم" قبل 18 شهرًا، أي خلال القمة مع الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب"، في يونيو من عام 2018.وأضاف "بومبيو" أنه على الرغم من بطء عملية التفاوض، إلا أنه مازال متفائلًا بأن كوريا الشمالية سوف تتخذ القرار الصحيح من أجل العالم، ومن أجل الشعب الكوري الشمالي كذلك.كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن أنظمة الأسلحة في كوريا الشمالية تشكل خطرًا حقيقيًا، وقال إن أمريكا لا تشكل خطرًا أمنيًا على الكوريين الشماليين وأن الولايات المتحدة تريد مستقبلًا مشرقا بالنسبة لهم.وقال "بومبيو" إن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية هي عقوبات دولية صادرة عن الأمم المتحدة وليست عقوبات أمريكية، وأكد أنها تسببت في أن يفكر "كيم" بجدية في الطريق الصحيح لشعبه.