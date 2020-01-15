السويد تتواصل مع كوريا الشمالية والولايات المتحدة لتيسير الحوار

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قالت وزارة الخارجية السويدية إنها تتواصل مع كوريا الشمالية والولايات المتحدة لتشجيعهم على مواصلة الحوار.وذكرت إذاعة صوت أمريكا اليوم الأربعاء أن الوزارة صرحت بذلك ردًّا على سؤال حول المقترح الأمريكي الأخير لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية.وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية السويدية أمس الثلاثاء أن السويد تواصل حثها على الحوار، وستظل مستعدة لتيسير إجراء مزيد من المحادثات بين الطرفين، مضيفة أنها تأمل أن تتم المحادثات قريبًا.وقال المتحدث إن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سلمي للوضع في شبه الجزيرة الكورية، وأن السويد "تتواصل مباشرة مع الطرفين"، وذلك من خلال المبعوث الخاص للحكومة والسفارات.وصرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض "روبرت أوبراين" في مقابلة مع أحد المواقع الأمريكية يوم الأحد الماضي بأن الولايات المتحدة قد تواصلت مع كوريا الشمالية، في محاولة لاستئناف المحادثات التي عُقِدت في ستوكهولم في أكتوبر الماضي.