وزيرة الخارجية: يمكن استئناف التعاون بين الكوريتين قبل المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إنه يمكن -بناءً على الظروف- استئناف التعاون بين الكوريتين، قبل استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وجاءت تصريحات وزيرة الخارجية أمس الثلاثاء خلال اجتماع مع الصحفيين، عقب محادثاتها مع نظيريها الأمريكي والياباني في سان فرانسيسكو.وردًّا على سؤال عمَّا إذا كانت سيول تشارك واشنطن موقفها حول أن التعاون بين الكوريتين يجب أن يمضي إلى جانب محادثات نزع السلاح النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ، قالت "كانغ" إن سيول ترى أن العلاقات يجب أن تكمل بعضها البعض في دورة حميدة.وأضافت الوزيرة أنه من المهم بالنسبة إلى الكوريتين أن تفعلا ما في وسعهما للحفاظ على زخم المشاركة، لا سيما وأن الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وبيونغ يانغ متوقفة.وقالت "كانغ" إنها تبادلت وجهات النظر مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، حول رغبة سيول في استئناف المشروعات بين الكوريتين التي لا تخضع للعقوبات الدولية، وأكد وجود التفهم الكافي من الجانب الأمريكي.وأعاد وزير التوحيد "كيم يون تشول" تأكيد هذا الموقع، حيث قال في اجتماع مع الزعماء الدينيين والمدنيين في سيول أمس الثلاثاء إن الحكومة تخطط للسعي إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين، من خلال دعم التعاون والتبادلات المدنية.