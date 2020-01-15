الحزب الحاكم يتعهد بتوفير خدمة الانترنت اللاسلكي مجانًا بحلول عام 2022

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تعهد الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بإنشاء 53 ألف نقطة وصول عامة في جميع أنحاء البلاد، لتوسيع خدمة الانترنت اللاسلكي المجانية بحلول عام 2022، للوفاء بالتعهد الأول لحملته الانتخابية قبل الانتخابات العامة التي ستجري في أبريل.ومن خلال المبادرة التي تتماشى مع السياسات العامة للرئيس "مون جيه إين"، قال الحزب الحاكم إنه يتوقع أن تساعد تلك الخطوة على تضييق الفجوة في الوصول إلى المعلومات.ومن خلال زيادة الوصول إلى الانترنت اللاسلكي لمساعدة الأسر على توفير النفقات ذات الصلة، يأمل الحزب الحاكم في الحصول على دعم أكبر من الناخبين، وخاصة الذين هم في العشرينات والثلاثينات من العمر، الذين يقضون الكثير من الوقت في استخدام الأجهزة الذكية.وبدءًا من هذا العام، يخطط الحزب الحاكم لإنشاء 5100 نقطة وصول عامة في جميع أنحاء البلاد، لتقديم خدمة الانترنت اللاسلكي العامة في جميع حافلات المدينة، وإنشاء 5300 نقطة وصول أخرى لتوسيع الخدمة في المدارس العامة.ويتوقع الحزب الحاكم إنفاق نحو 580 مليار وون في توسيع خدمة الانترنت اللاسلكي في كوريا الجنوبية.