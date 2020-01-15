فجوة كبيرة في الحالة الصحية في كوريا الجنوبية

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أظهر تقرير أخير أن عدم المساواة في الوضع الصحي لا يزال مشكلة خطيرة في كوريا الجنوبية.ووفقًا لتقرير نُشِر اليوم الأربعاء في مجلة المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية حول الصحة والرعاية، تبين أن عدم المساواة في الوضع الصحي في كوريا الجنوبية يتفق مع الفجوة في الدخل والحالة الاجتماعية والخلفية الأكاديمية والمنطقة.وعلى وجه الخصوص، كانت أوجه عدم المساواة في متوسط العمر الصحي المتوقع ومتوسط العمر الإجمالي تعتمد اعتمادًا واسعًا على الدخل والمنطقة.ووفقًا للتقرير، فقد بلغ متوسط العمر المتوقع للأشخاص في نسبة العشرين بالمائة الأعلى في توزيع الدخل 85.1 عامًا، بينما بلغ متوسط العمر الصحي المتوقع عندهم 72.2 عامًا.وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط العمر المتوقع للأشخاص الأقل دخلًا 78.6 عامًا، وبلغ متوسط العمر الصحي المتوقع عندهم 60.9 نقطة.وهذا يعني أن أصحاب الدخل المرتفع يتمتعون بحياة صحية أطول بمقدار 11 عامًا مقارنة بأصحاب الدخل المنخفض.ويُعرف متوسط العمر المتوقع بأنه العمر المتوقع للمواليد في المتوسط، ويشير متوسط العمر الصحي المتوقع إلى متوسط عدد سنوات التمتع بصحة جيدة.