الحزب الحاكم في الشمال يعقد اجتماعات إقليمية لمناقشة تنفيذ سياسات الزعيم كيم جونغ أون

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عقد حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اجتماعات إقليمية على مستوى البلاد، لمناقشة رسالة الزعيم "كيم جونغ أون" بمناسبة العام الجديد، التي حث فيها على "تكثيف الاعتماد على الذات" وتحقيق "اختراق على الجبهة" لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة الشيوعية.وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" -وهي لسان حال الحزب الحاكم- اليوم الأربعاء إن اجتماعات لجنة المقاطعات عقدت يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة نتائج الجلسة التي عقدها الحزب أواخر الشهر الماضي.وقالت الصحيفة إن "أوجه القصور" داخل المؤسسات الحزبية في تنفيذ السياسات قد تم تحليلها بصورة جادة، في إشارة إلى عدم وجود "استراتيجيات صحيحة" للتنمية الاقتصادية، والممارسات التي تقوض روح الاشتراكية في مختلف المجالات.وحث الحزب المشاركين على العمل بجد لزيادة الإنتاج في المصانع والمزارع، وتعزيز الأخلاق والانضباط، وشن حملات ضد معاداة الاشتراكية.ومن النادر أن تنشر كوريا الشمالية تقارير عن اجتماعات الحزب الإقليمية، ويعتبر التقرير الأخير جزءًا من محاولات بيونغ يانغ لإظهار تصميمها على تنفيذ توجهات السياسة التي وضعها "كيم".