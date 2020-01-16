وزير التوحيد يأمل في استكمال مشروع الربط بين السكك الحديدية بين الكوريتين

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أكد وزير التوحيد في كوريا الجنوبية أهمية بذل الجهود لتسهيل مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين.وفي حديثه في ندوة حول السياسات في سيول أمس الأربعاء، أشار "كيم يون تشول" إلى مرور عشرين عامًا على انعقاد القمة الأولى بين الكوريتين، حيثويهدف المشروع المتوقع إلى ربط خط "كيونغوي" في الجزء الغربي من شبه الجزيرة الكورية وخط "دونغ هيه" في الجزء الشرقي منها.وقد تم توصيل الأقسام من خط "كيونغوي" بالفعل منذ عام 2004، ولكنها تحتاج إلى تحديث وتجديد. في حين أن الأجزاء التي يبلغ طولها 104 كم في خط "دونغ هيه" ما زالت منفصلة.وأشار الوزير إلى أن إمكانات خط "دونغ هيه" في التواصل لا تقتصر على الكوريتين فقط، بل تشمل دول أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وقال إن الوقت قد حان "لقطف ثمار" هذا المشروع، وتعهد ببذل قصارى جهده مع الوكالات الحكومية الأخرى ذات الصلة لإكمال الربط.