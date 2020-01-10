الرئيس مون يتلقى تقارير سياسات العام الجديد

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من المقرر أن يبدأ الرئيس "مون جيه إين" اليوم الخميس في تلقي التقارير السنوية للسياسات من الوكالات الحكومية، في الشهر الأول من العام الجديد.وقال المكتب الرئاسي إنَّ تقارير السنة الجديدة تهدف إلى تشجيع الوزارات على تحقيق أهداف سياساتها، ومن ثَمَّ تمهيد الطريق لإحداث "تغيير واضح" في عام 2020، بحيث يلمسه الشعب.وسوف تكون وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولجنة الاتصالات الكورية أولى الوكالات التي تقدم تقاريرها اليوم، وسوف تركز على العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وسيكون رئيس الوزراء الجديد "تشونغ سي كيون" حاضرًا عند تسليم التقارير.ثم سيتلقى الرئيس "مون" التقارير من الوزارات والوكالات الأخرى على مدى الشهر المقبل في ثمانية مجالات تتضمن الدفاع والرعاية والعدل والوظائف والثقافة والسياحة والنمو الذي يقوده الدخل والسلامة والشؤون الخارجية والتوحيد.