سيول تناقش مع واشنطن استئناف الجولات الفردية إلى الشمال

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قال كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية "لي دو هون" أمس الأربعاء إنه سيناقش مع الولايات المتحدة قضية مشروعات التعاون بين الكوريتين مثل الجولات السياحية الفردية.أدلى "لي" بتلك التصريحات للصحفيين بعد وصوله إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون"، نائب وزير الخارجية الأمريكي.وأكد "لي" على ضرورة التحدث بصراحة عن المشروعات عبر الحدود، والحصول على تفهم الولايات المتحدة في هذا الأمر.وقال كبير المبعوثين إن الجولات السياحية الفردية ليست محظورة بموجب عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن الحكومة الكورية لم تتابع تنفيذها احترامًا للتعاون مع الأطراف الأخرى في الجوانب المختلفة للأمر.وأوضح أن السبب في مناقشة سيول لهذه المسألة مع الولايات المتحدة هو أنها تحترم نظام العقوبات الحالي، وتحاول إيجاد مساحة ضمن إطاره، بالاتفاق مع المجتمع الدولي.