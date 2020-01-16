إندونيسيا تحتجز سفينتين تحملان بعض البحارة الكوريين الجنوبيين

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احتجزت إندونيسيا سفينتين تضمان طاقمًا من كوريا الجنوبية، بسبب دخولهما المخالف إلى لمياه الإقليمية.ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، فقد صادرت البحرية الإندونيسية ناقلة الغاز المسال (LPG) التي ترفع علم بنما وكانت في طريقها إلى سنغافورة في أكتوبر الماضي.وكان قبطان السفينة أحد المواطنين الكوريين الجنوبيين، كما كان على متنها 8 بحارة كوريين جنوبيين، وثمانية آخرين من الإندونيسيين.ويتم الآن احتجاز الناقلة في قاعدة بحرية في المياه الواقعة بين جزيرة "بنتان" وجزيرة "بتام" بالقرب من سنغافورة، ويقال إن أفراد الطاقم داخل السفينة.وقالت وزارة الخارجية إن سفينة شحن كورية جنوبية أخرى قد احتجزتها السلطات الإندونيسية الأسبوع الماضي في نفس الموقع بنفس التهمة، وكان طاقم السفينة يضم 4 كوريين جنوبيين و19 إندونيسيًّا.وقالت الوزارة إن مالك ناقلة الغاز المسال أكد أنه سيعتني بهذه القضية، وطلب من الحكومة عدم التدخل.لكن الوزارة قالت إنها بعثت بمسؤول قنصلي إلى المنطقة، وقدمت المساعدة القنصلية اللازمة بعد أن أبلغت جاكرتا سيول بعملية المصادرة في ديسمبر.وأضافت الوزارة أنها ستوفر المساعدة القنصلية اللازمة أيضًا لسفينة الشحن التي ترفع العلم الكوري الجنوبي.