استمرار التحقيق مع السفينة المشتبه في خرقها للعقوبات على كوريا الشمالية

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طالت مدة تحقيق الشرطة البحرية في كوريا الجنوبية مع سفينة لنقل المنتجات النفطية تم حظر مغادرتها للبلاد، بتهمة خرق العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وذلك دون تحقيق نتائج تذكر.وصرَّح مركز الشرطة البحرية في مدينة "بوسان" اليوم بأنه ظل يجري التحقيقات مع صاحب السفينة التي ترفع علم بنما والتي تحمل اسم "كاترين" وتزن ألفا و14 طنا منذ شهر مارس الماضي.ويشتبه في قيام السفينة بنقل منتجات نفطية إلى سفن كورية شمالية ثلاث مرات خلال شهري يوليو وديسمبر في عام 2018.ويقال إن صاحب السفينة الروسي الجنسية كان قد خضع للجولة الأولى من التحقيق في شهر مارس من العام الماضي ثم رجع إلى روسيا، ثم كان يرفض طلبات المركز الكوري المتكررة بإعادة دخول البلاد، ثم وصل إلى مدينة بوسان الكورية بعد شهرين وظل يخضع للتحقيق.بالرغم من أن مركز الشرطة الكورية واصل التحقيق معه من خلال تمديد فترة حظر مغادرة البلاد عدة مرات، إلا أنه لم يحقق أي نتائج ملحوظة حتى الآن.ويُذكر أن صاحب السفينة ينفي جميع التهم الموجهة إليه تماما، قائلا إن صور الأقمار الصناعية التي قدمها الجانب الأمريكي فيما يتعلق بنقل المنتجات النفطية مزورة.