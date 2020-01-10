عقد الجولة السادسة لمفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن

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عقدت سيول وواشنطن الجولة السادسة للمفاوضات الخاصة لإبرام الاتفاقية الحادية عشرة لتقاسم تكاليف الدفاع المشترك، خلال يومي أمس الأول وأمس في العاصمة الأمريكية.وبدأت مفاوضات أمس في الساعة الحادية عشرة صباحا وانتهت في الخامسة بعد ظهر نفس اليوم. وكانت مفاوضات أمس الأول قد استغرقت ست ساعات.الجدير بالذكر أن الجولة السادسة تعقد لأول مرة منذ انتهاء صلاحية الاتفاقية العاشرة في نهاية العام الماضي. مما يعني مواصلة الجانبين لعبة شد الحبل في ظل انتهاء الاتفاقية.ولهذا فقد اتجهت أنظار الاهتمام إلى مدى التقارب في وجهات النطر بين الجانبين من أجل تقليل آثار ذلك الفراغ.وكان "جونغ اون بو" رئيس فريق المفاوضات الكوري قد قال يوم الإثنين الماضي إن الخلافات موجودة بين الجانبين بالفعل، ولكنهما يبذلان جهودا لصنع بديل ابتكاري للاتفاقية. وأضاف أنه ينبغي التقييم العادل لمساهمة كوريا الجنوبية باعتبارها حليفا للولايات المتحدة.بالرغم من أن سيول تحافظ على إخراج النتائج في إطار الاتفاقيات القائمة فإن واشنطن ظلت تطلب زيادة كبيرة في الحصة الكورية الجنوبية من خلال إدراج مواد غير خاضعة للاتفاقية.