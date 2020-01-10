خطة أعمال وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا العام

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قررت الحكومة الكورية تنمية 1,270 من الكوادر المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتوسيع حجم سوق صناعة البيانات من 9 تريليونات وون إلى 10 تريليونات وون خلال هذا العام. كما ستعمل على المسارعة إلى ترتيب وتنسيق الأحكام التابعة لثلاثة تشريعات خاصة للبيانات تم سنها يوم 9 من هذا الشهر.وبالإضافة إلى ذلك قررت الحكومة تقديم خدمة الانترنت اللاسلكي (الواي-فاي) العمومي في جميع الحافلات خلال هذا العام من أجل سد الفجوة الرقمية.جاء ذلك في خطة الأعمال لعام 2020 التي تقدمت بها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الخميس.طبقا للخطة، سيتم انفتاح 1,310 تيرابايت من البيانات العامة هذا العام من أجل تفعيل تناول البيانات الضخمة في عشرة مجالات، بما فيها المجال المالي ومجال الاتصالات والمجال الطبي.وفي مجال الشبكات سيتم تنفيذ مختلف السياسات الخاصة بأعمال الجيل الخامس، بما فيها تخفيف ضريبة رخصة التسجيل لمحطات قاعدة الجيل الخامس الجديدة من أجل تفعيل استثمار القطاع العام فيه.وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي سيتم ضخ 300 مليار وون في الصناديق المتعلقة به، بحيث سيتم استثمار 24 مليار وون في 800 جهة من الجامعات والشركات والمعاهد العلمية.وبالإضافة إلى ذلك سيتم تنفيذ مشروع بناء الحكومة الذكية التي تطبق التكنولوجيات الرقمية المتقدمة في الأعمال والخدمات الحكومية.وسيتم الاستثمار أيضا في مجال تطوير الأدوية الجديدة باعتبارها محركا للنمو المستقبلي، بحيث سيتم استثمار 32 مليارا و400 مليون وون في تطوير التكنولوجيات الأساسية الخاصة للأدوية الجديدة، بينما سيتم بدء تنفيذ مشروع خاص لبحث وتطوير الأجهزة الطبية باستثمار حوالي تريليون وون حتى عام 2025.