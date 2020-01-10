90 يوما على العد التنازلي للانتخابات العامة في البلاد

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لم يتبق اليوم سوى 90 يومًا على إجراء الانتخابات العامة القادمة التي ستجري الخامس عشر من شهر أبريل القادم. فبدءًا من اليوم سيتم حظر إقامة الناخبين حفلات التوقيع لنشر كتبهم.ولا يستطيع النواب القائمون تنظيم جلسات خاصة لتقديم أعمالهم البرلمانية بدءًا من اليوم.وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الدعاية لأنشطتهم البرلمانية بما فيها توزيع التقارير حول الأنشطة البرلمانية وإجراء المكالمات الهاتفية وكلمات التهانئ تمثل خرقا لقانون الانتخابات.ولكنَّ أعمال التبليغ بالأعمال البرلمانية بواسطة الصفحات الرئيسية وغرف الحوار عبر الإنترنت والإيميلات والرسائل النصية مسموح به.كما ينبغي على الراغبين في ترشيح أنفسهم في الانتخابات العامة من الموظفين الحكوميين والمسؤولين في المؤسسات العامة والصحفيين أن يستقيلوا من مناصبهم في موعد أقصاه اليوم.وإذا ترشحوا للانتخاب بين نواب التمثيل النسبي، فيمكنهم الاستقالة من مناصبهم في موعد أقصاه يوم 16 من شهر مارس القادم، أي قبل 30 يوما من الانتخابات.