نسبة الأسهم الكورية المملوكة لدى الأجانب تسجل الأعلى منذ حوالي 13 عاما

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سجلت نسبة قيمة الأسهم الكورية التي يمتلكها الأجانب في سوق الأوراق المالية الكورية الأعلى منذ 13 عاما ونصف.صرح الاتحاد الكوري للممولين اليوم بأن إجمالي قيمة الأسهم التي امتلكها الأجانب في سوق الأوراق المالية الكورية "كوسبي" أمس الأول بلغت 585 تريليونا و980 مليارا و800 مليون وون لتمثل 38.90 بالمائة من إجمالي قيمة السوق التي تبلغ 1,506 تريليونات و534 مليارا و500 مليون وون. وهي أعلى قيمة منذ 13 عاما و5 أشهر، بعد يوم الثامن من شهر أغسطس في عام 2006.وقد ارتفعت نسبة قيمة الأسهم التي يمتلكها الأجانب باستمرار منذ بداية هذا العام لتقارب مستوى 39%.وتجدر الإشارة إلى أن النسبة كانت قد ارتفعت إلى مستوى 40% في شهر مايو من عام 2006، ثم انخفضت إلى مستوى 27% في شهر أبريل من عام 2009، خلال فترة الأزمة المالية العالمية.ويرجع السبب في إقبال الأجانب في شراء الأسهم الكورية إلى حسن التوقعات إزاء توصل الجانب الأمريكي والصيني إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وتخفيف الأزمة الناشئة في منطقة الشرق الأوسط.وخلال الأربعة عشر يوما الأولى من هذا العام اشترى الأجانب تريليونا و814 مليار وون من الأسهم في سوق الأوراق المالية الكورية.وفي ظل التوقع باستعادة الوضع في صناعة أشباه الموصلات أقبل المشترون الأجانب على شراء الأسهم الخاصة لشركتي سامسونغ للإلكترونيات وإس كي هاينكس.