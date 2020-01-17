إيقاف مبيعات بعض موديلات أودي بسبب مشكلة حزام المقعد الخلفي

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قامت شركة أودي بإيقاف بيع سياراتها من موديل "A6" و"A8" مؤقتًا في كوريا الجنوبية، بسبب مشكلة تتعلق بأحزمة المقاعد الخلفية.واتخذت شركة "أودي كوريا" هذا الإجراء أمس الخميس، بعد إشعار من المقر الرئيسي لشركة صناعة السيارات الألمانية، بأن نظام الإنذار الخاص بأحزمة المقاعد الخلفية في السيارة لا يتوافق مع المعايير الكورية الجنوبية. كما أخطرت الشركة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل بشأن المشكلة والقرار.وقال مسؤول في الشركة إن نظام التحذير المذكور يحذر السائق إذا كان حزام المقعد الخلفي غير مُحكَم الإغلاق أو تم فتحه، وأضاف أنه سيتم استئناف المبيعات بعد التوصل إلى الحل المناسب وتطبيقه.وقد تم بالفعل بيع أكثر من 2500 سيارة بالفعل من الجيل الثامن من موديل "A6" في كوريا الجنوبية، منذ إطلاق السيارة للمبيعات في أكتوبر من العام الماضي.