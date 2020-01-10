تحويل فيلم محطم الثلوج إلى مسلسل تلفزيوني أمريكي

من المقرر أن يتم تحويل فيلم "محطم الثلوج" (Snowpiercer) للمخرج الكوري الجنوبي "بونغ جون هو" لعام 2013 إلى مسلسل تلفزيوني درامي هذا العام.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أول أمس الأربعاء أن النسخة التلفزيونية من أول أفلام هوليوود للمخرج الكوري سيتم بثه على قناة "تي إن تي" بدءًا من الحادي والثلاثين من شهر مايو.ويشارك "بونغ" في هذا المسلسل كأحد المنتجين التنفيذيين.وقد استغرق مسلسل الخيال العلمي خمس سنوات للانتهاء منه، وقد اكتسب مزيدًا من الاهتمام بسبب الشهرة العالمية التي حققها "بونغ" بعد نجاح فيلمه الأخير "طفيلي" (Parasite).وسوف يتم تحويل فيلم "طفيلي" إلى مسلسل تلفزيوني أيضًا على قناة "HBO"، بعد النجاح الكبير الذي حققه وحصوله على أعلى جائزة في مهرجان "كان" السينمائي العام الماضي.